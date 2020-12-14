В Шахтах опорный мост сломался под тяжелой глыбой льда
В Шахтах под тяжестью намерзшей глыбы льда сломался опорный мост в районе Лисичкиного озера. Наледь образовалась в начале декабря. Из-за порыва воды и минусовой температуры в районе озера намерзли огромные фонтаны, а дороги покрылись толстой коркой льда.
Спустя две недели под тяжестью глыбы конструкция моста не выдержала и сложилась. Как сообщает DonDay Шахты, опорный мост был предназначен для водопроводной трубы. Возможно, она тоже повреждена, так как после ЧП вода забила еще сильнее.
Порыв случился почти две недели назад, но сотрудники водоконала так и не начали работы по его устранению.