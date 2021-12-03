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В Шахтах назначили главу департамента здравоохранения

В Шахтах назначили главу департамента здравоохранения

В администрации города Шахты произошли кадровые изменения - был назначен новый глава департамента здравоохранения. Им стал 47-летний Игорь Легков. Об этом 7 декабря сообщили в муниципалитете.

На протяжении 14 лет это ведомство возглавляла Светлана Василькова, но она уволилась в марте 2020 года, как раз на момент начала пандемии. Руководство департаментом поручили ее заместителю - Лилии Васютиной. В роли исполняющей обязанности Васютина была около года. Конкурсы на замещение должности руководителя завершались безрезультатно из-за отсутствия кандидатуры.

Наконец, на пост главы ведомства представили 47-летнего Игоря Легкова – врача травматолога-ортопеда с ученой степенью и званием врача первой категории. Ранее Легков был членом Совета по контролю качества и организации оказания медицинской помощи в Шахтах.

До ноября 2021 года Легков работал в ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр» в Ростове-на-Дону. Теперь он вернулся в родной город, чтобы поднять там уровень здравоохранения.
Фото: администрация города Шахты
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