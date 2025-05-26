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В Шахтах на «зебре» сбили пенсионерку

В Шахтах на «зебре» сбили пенсионерку
В Шахтах на «зебре» сбили пенсионерку. ДТП случилось 26 мая на Пролетарском кругу.

По информации издания «К вашим услугам», 77-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Победы Революции. В этот момент ее сбил 77-летний водитель автомобиля «Нива».

Пострадавшую госпитализировали.
Фото: Дондей
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