В Шахтах будут судить мужчину, совращавшего детей

В Шахтах завершено расследование уголовного дела 33-летнего местного жителя, подозреваемого в развратных действиях в отношении детей.С 8 по 22 апреля 2019 года подозреваемый на улице знакомился с девочками в возрасте от 10 до 12 лет. Убедившись, что поблизости нет взрослых, он показывал детям на телефоне фотографии мужских половых органов. Затем извращенец предлагал школьницам вступить с ним в половую связь.Ранее мужчина уже был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2018 года.По факту совращения малолетних, в отношении жителя Шахт было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Иные действия сексуального характера».В настоящее время дело направлено в суд.