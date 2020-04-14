В Шахтах будут судить мужчину, совращавшего детей
В Шахтах завершено расследование уголовного дела 33-летнего местного жителя, подозреваемого в развратных действиях в отношении детей.
С 8 по 22 апреля 2019 года подозреваемый на улице знакомился с девочками в возрасте от 10 до 12 лет. Убедившись, что поблизости нет взрослых, он показывал детям на телефоне фотографии мужских половых органов. Затем извращенец предлагал школьницам вступить с ним в половую связь.
- Обвиняемый понимал, что его действия отрицательно повлияют на нравственное воспитание детей, и они в силу малолетнего возраста не смогут оказать ему сопротивление, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
Ранее мужчина уже был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2018 года.
По факту совращения малолетних, в отношении жителя Шахт было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Иные действия сексуального характера».
В настоящее время дело направлено в суд.