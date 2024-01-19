В Шахтах без вести пропал многодетный отец

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В Шахтах без вести пропал 32-летний многодетный отец. О местонахождении Григория Лесных ничего не известно уже полгода.Мужчина ушел из дома в конце августа 2023 года и долго не выходил на связь. Близкие забили тревогу и начали розыск самостоятельно. По словам товарищей пропавшего, он мог уйти в неизвестном направлении на несколько дней, но все время шахтинца находили у знакомых. Родственник сообщил, что он мог уехать в Миллерово, однако куда именно - неизвестно.Когда поиски не дали результатов, близкие решили обратиться в правоохранительные органы.Григорий в разводе, но у него остались трое детей.Согласно ориентировке рост мужчины - 165-168 сантиметров. Он спортивного телосложения, волосы светлые, короткая стрижка. В день исчезновения был одет в спортивный костюм.Если кто-то располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, могут сообщить об этом по телефону: 8 (863) 249-47-02.