В Сети появились фото беременной жены экс-короля Малайзии таганроженки Воеводиной



В Сети появились первые фотографии беременной жены экс-султана Малайзии таганроженки Оксаны Воеводиной. Об этом сообщает издание Star Hit.



О замужестве Воеводиной стало известно в ноябре 2018 года. Шикарная церемония прошла в Москве в концертном зале «Барвиха». За полгода до замужества 25-летняя Оксана приняла ислам. Она удалила все свои аккаунты в социальных сетях и, можно сказать, «залегла на дно». Такое поведение сильно контрастировало с её прежним образом жизни — в 2015 году Воеводина получила титул «Мисс Москва», она участвовала во всевозможных светских вечеринках, давала интервью, была гостем телешоу, публиковала откровенные фото в Интернете.

Соотечественники осуждали Мухаммада V за женитьбу на иностранке. Отметим, что он старше своей супруги на 24 года. Через несколько недель после свадьбы султан отрёкся от престола.







В начале января стало известно о том, что пара ждёт первенца. Теперь в Сеть просочились кадры, где четко видно круглый животик Оксаны. Она ходит по продуктовому магазину в Москве, держа под руку неизвестного молодого человека. Она явно предпочитает комфортную одежду — девушка надела спортивный костюм и кроссовки, а также заплела волосы в две косы.



Есть информация о том, что Мухаммад с возлюбленной поедут рожать в Германию.



