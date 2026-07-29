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В середине недели в Ростове ожидаются дожди и жара до +29 градусов

В середине недели в Ростове ожидаются дожди и жара до +29 градусов
В середине недели жителей Ростова-на-Дону ждет теплая, но неустойчивая погода. Прогноз на 29 июля опубликовал Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и усиление ветра.

Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, а при грозах его порывы могут достигать 15–18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов, а на севере и западе области местами опустится до +14. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, а в отдельных районах — до +29. Кроме того, в южной части региона местами сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Фото: Дондей
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