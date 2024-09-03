В сентябре в Ростовской области уровень пожароопасности превысит многолетние значения

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В сентябре в Ростовской области ожидается высокий уровень пожароопасности в лесах, который превысит многолетние показатели. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона, ссылаясь на данные Рослесхоза.- В сентябре на территории Ростовской области ожидается превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности, - рассказали в ведомстве.Но пожары возможны не только из-за природных факторов. Во многих случаях причиной возгорания является несоблюдение людьми пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях.В Ростовской области 2 сентября произошло 111 ландшафтных пожаров. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.Напоминаем, что в связи с высоким риском возникновения пожаров спасателей Ростовской области перевели в режим повышенной готовности.