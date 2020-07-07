В Семикаракорском районе на строительство автомагистралей выделят 18 миллионов рублей

Администрация Сусатского сельского поселения ищет подрядчика для проведения ремонта внутрипослековой дороги, стоимостью 18 496 640 рублей. Техническое задание проекта появилось на официальном сайте государственных закупок.Средства выделены на работы по строительству автомагистралей, улично-дорожной сети, взлетно-посадочных полос и автомобильных дорог по улице Молодежная в хуторе Сусат. Капитальный ремонт участка поддержали своими голосами местные жители. Проект, спустя около восьми лет, наконец сдвинулся с мертвой точки.До 16 июля заказчик ищет подрядчика. Подача заявок будет длится до 13:00, после чего пройдет аукцион.