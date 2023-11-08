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В Щепкинском лесу в реке Темерник появилась странная пена

В Щепкинском лесу в реке Темерник появилась странная пена
В реке Темерник жители обнаружили странную пену. Снимки загрязненного водоема горожане опубликовали 8 ноября в соцсетях.

По словам местных жителей, в реке Темерник в Щепкинском лесу образовалась странная пена. Она достигла в высоту около 1,5 метра и источает сильную вонь. Жижа стекает в Северное водохранилище.

- С недавнего времени для очистки канализации построили аксайские очистные в посёлке Ковалевка. Пена, муть, взвесь, вонь – разве так должен выглядеть лесной ручей? - добавили ростовчане.

Многие предполагают, что причиной загрязнения стали очистные сооружения в ЖК «Суворовский». Люди утверждают, что сточные воды стекают оттуда прямо в реку. Аналогичная картина наблюдается и в СНТ «Импульс». Однако что стало реальной причиной, пока не сообщается.

На месте специалисты Минприроды проводят проверку.
Фото: СоцСети
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