В Щепкинском лесу в реке Темерник появилась странная пена

Фото: СоцСети

В реке Темерник жители обнаружили странную пену. Снимки загрязненного водоема горожане опубликовали 8 ноября в соцсетях.По словам местных жителей, в реке Темерник в Щепкинском лесу образовалась странная пена. Она достигла в высоту около 1,5 метра и источает сильную вонь. Жижа стекает в Северное водохранилище.- С недавнего времени для очистки канализации построили аксайские очистные в посёлке Ковалевка. Пена, муть, взвесь, вонь – разве так должен выглядеть лесной ручей? - добавили ростовчане.Многие предполагают, что причиной загрязнения стали очистные сооружения в ЖК «Суворовский». Люди утверждают, что сточные воды стекают оттуда прямо в реку. Аналогичная картина наблюдается и в СНТ «Импульс». Однако что стало реальной причиной, пока не сообщается.На месте специалисты Минприроды проводят проверку.