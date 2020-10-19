В Сальском районе более 60 сотрудников общеобразовательных учреждений заражены COVID-19

В Сальском районе коронавирусную инфекцию обнаружили у 14 детей и 62 сотрудников общеобразовательных учреждений. Об обстановке в районе доложил на заседании регионального штаба глава администрации Сальского района Владимир Березовский.По состоянию на 21 октября в районе выявлены 203 ученика и 32 работника учебного заведения, контактирующих с заражёнными коронавирусом. Из этого числа 11 контактных детей были отстранены от занятий. На дистанционное обучение переведены 615 школьников.Напомним, в Сальском районе на сегодняшний день - 1 826 больных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 1 047 человек. На лечении в ковидных госпиталях находятся 92 пациента, из них 84 - уже с подтверждённым диагнозом. Глава администрации отметил, что стремительно инфекция распространяется не только в образовательных учреждениях, но и в семейных и рабочих коллективах.Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться критической. Ежедневно в области регистрируют по несколько сотен заболевших, число жертв уже приблизилось к 700. По словам главы донского Минздрава, система здравоохранения Ростовской области при такой нагрузке может просто не выдержать.