В Сальске завели уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика при пожаре
По предварительным данным, мальчик находился в сарае и тайно от взрослых играл с огнем. В результате неосторожного обращения с ним произошло возгорание, пламя быстро распространилось по постройке.
В момент трагедии бабушка находилась в доме. Ребенок не смог самостоятельно выбраться из горящего сарая. Во время тушения спасатели обнаружили и вынесли тело мальчика.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.