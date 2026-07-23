В Сальске завели уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

По предварительным данным, мальчик находился в сарае и тайно от взрослых играл с огнем. В результате неосторожного обращения с ним произошло возгорание, пламя быстро распространилось по постройке.В момент трагедии бабушка находилась в доме. Ребенок не смог самостоятельно выбраться из горящего сарая. Во время тушения спасатели обнаружили и вынесли тело мальчика.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.