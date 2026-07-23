Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Сальске завели уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика при пожаре

В Сальске завели уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика при пожаре
По предварительным данным, мальчик находился в сарае и тайно от взрослых играл с огнем. В результате неосторожного обращения с ним произошло возгорание, пламя быстро распространилось по постройке.

В момент трагедии бабушка находилась в доме. Ребенок не смог самостоятельно выбраться из горящего сарая. Во время тушения спасатели обнаружили и вынесли тело мальчика.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика