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В Сальске нашли живой пропавшую 88-летнюю пенсионерку

В Сальске нашли живой пропавшую 88-летнюю пенсионерку

В Ростовской области в Сальске нашли живой 88-летнюю пожилую женщину. О местонахождении Раисы Фалюшиной ничего не было известно с 8 ноября.

В тот день бабушка вышла из дома, не сообщив никому, куда собирается. Когда спустя время она не вернулась домой, родственники забеспокоились. Сначала они пытались найти Раису своими силами, но поиски не увенчались успехом. В итоге близкие бабушки обратились в полицию. Позже к поискам присоединились волонтеры.

Спустя почти три дня Раису Фалюшину удалось найти живой. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает.
Фото: соцесети
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