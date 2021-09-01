В Сальске нашли останки офицера, погибшего во времена ВОВ

В Сальске продолжаются поиски останков жертв нацистов в карьере смерти. Специалисты отряда «Миус-Фронт» извлекли останки офицера, погибшего в период Великой Отечественной войны.Боец средних лет лежал среди погибших женщин и детей. По словам поисковиков, он был высокого роста. Его убили выстрелом в голову.- В своей обуви он прятал офицерскую звездочку с головного убора и смертный медальон, - поделились специалисты. - Возможно, медальон получится прочитать экспертам Следственного комитета, которые сразу забрали его в лабораторию.Поисковики предполагают, что убитый мог быть чекистом-пограничником, который сражался под Сальском, или политруком, которого немцы могли взять в плен. Однако узнать это наверняка пока не представляется возможным.