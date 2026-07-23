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В Сальске городское кладбище утопает в зарослях амброзии

В Сальске городское кладбище утопает в зарослях амброзии
В городе Сальске Ростовской области кладбище утопает в зарослях амброзии. Об этом рассказали жители в соцсетях.

Как рассказали горожане, проблема возникла на Аэродромном кладбище. На снимках видно, что дороги усыпаны сорняками. Жители не могут подобраться к могилам из-за растительности в человеческий рост.

- Кушери, амброзия и «веселые кусты» в человеческий рост, - пишут жители.

На участке не могут находиться аллергики. Дело в том, что амброзия вызывает сильнейшую аллергию.
Фото: СоцСети
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