В Сальске городское кладбище утопает в зарослях амброзии
В городе Сальске Ростовской области кладбище утопает в зарослях амброзии. Об этом рассказали жители в соцсетях.
Как рассказали горожане, проблема возникла на Аэродромном кладбище. На снимках видно, что дороги усыпаны сорняками. Жители не могут подобраться к могилам из-за растительности в человеческий рост.
- Кушери, амброзия и «веселые кусты» в человеческий рост, - пишут жители.
На участке не могут находиться аллергики. Дело в том, что амброзия вызывает сильнейшую аллергию.