В Сальске городское кладбище утопает в зарослях амброзии

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В городе Сальске Ростовской области кладбище утопает в зарослях амброзии. Об этом рассказали жители в соцсетях.Как рассказали горожане, проблема возникла на Аэродромном кладбище. На снимках видно, что дороги усыпаны сорняками. Жители не могут подобраться к могилам из-за растительности в человеческий рост.- Кушери, амброзия и «веселые кусты» в человеческий рост, - пишут жители.На участке не могут находиться аллергики. Дело в том, что амброзия вызывает сильнейшую аллергию.