В Сальске два человека пострадали при взрыве в «ГАЗели»

Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

В Сальске два человека получили ожоги во время взрыва в автомобиле. ЧП случилось 22 февраля на улице Тракторной.По предварительной информации, в «ГАЗели» взорвался газовый баллон, а затем - бензобак. Пламя в считанные секунды охватило весь автомобиль. Водитель и пассажир чудом смогли выбраться из горящего транспорта.Прибывшие спасатели потушили огонь, но было уже поздно - «ГАЗель» превратилась в груду обугленного металлолома.- В результате ЧП пострадали водитель и пассажир машины, - добавили в ГКУ РО «РО ПСС». - Они получили ожоги различной степени тяжести.