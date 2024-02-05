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В Сальске будут судить женщину, которая зарезала мужа ножом

В Сальске будут судить женщину, которая зарезала мужа ножом
В Сальске Ростовской области женщина оказалась на скамье подсудимых за жестокое убийство мужа ножом.

Происшествие случилось в октябре 2023 года на улице Куйбышева. Семейная драма разыгралась на фоне выпитого алкоголя. Пьяные супруги начали выяснять отношения. Женщина под воздействием алкоголя набросилась на 63-летнего мужа с ножом. Она успела нанести супругу удар в туловище. От ножевого ранения мужчина скончался на месте.

Мужчину похоронили, а его супругу заключили под стражу. В СУ СКР сообщили, что собрана вся доказательственная база и вскоре женщина предстанет перед судом.
Фото: Ростов ру
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