В Сальске будут судить женщину, которая зарезала мужа ножом

Фото: Ростов ру

В Сальске Ростовской области женщина оказалась на скамье подсудимых за жестокое убийство мужа ножом.Происшествие случилось в октябре 2023 года на улице Куйбышева. Семейная драма разыгралась на фоне выпитого алкоголя. Пьяные супруги начали выяснять отношения. Женщина под воздействием алкоголя набросилась на 63-летнего мужа с ножом. Она успела нанести супругу удар в туловище. От ножевого ранения мужчина скончался на месте.Мужчину похоронили, а его супругу заключили под стражу. В СУ СКР сообщили, что собрана вся доказательственная база и вскоре женщина предстанет перед судом.