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В Роствоской области еще 554 человека выздоровели от коронавируса

В Роствоской области еще 554 человека выздоровели от коронавируса
В Ростовской области от коронавируса выздоровели 137 735 человек. Из них 554 побороли опасную инфекцию за сутки с 9 по 10 ноября.

В стационарах получают лечение 5 305 человек. Состояние 35 из них врачи оценивают как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать и передвигаться. Их организмы снабжают кислородом с помощью инвазивных аппаратов ИВЛ. Жизненно необходимый газ поступает в их легкие через специальные трубки. Еще 412 пациентов получают кислород с помощью масок и мундштуков.

Увеличилось и количество зараженных на Дону. За последние сутки диагноз подтвердился у 648 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 получили 162 538 человек. По информации регионального правительства, из них 8 013 не смогли побороть опасный вирус.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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