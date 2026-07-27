В Ростовскую область задействуют бригады «Россети Юг» из соседних регионов

Фото: DonDay.ru.

В Ростовскую область направят дополнительные бригады «Россети Юг» из соседних регионов. Об этом сообщили на сайте ведомства.Из-за непогоды начали массово падать деревья. Они оборвали некоторые провода и опоры ЛЭП. В Ростовской области проведено усиление сил и средств, привлечены дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов.По данным главы региона Юрия Слюсаря, свет уже восстановили в домах половины жителей области. Более 70% повреждённых линий и подстанций восстановлено.- В течение дня число выявленных повреждений и разрушений увеличилось. Ситуация осложняется тем, что линии электропередачи повреждены упавшими деревьями. Необходимо провести работы по их распилу и уборке, и только после этого энергетики приступают непосредственно к своим работам, - сказано в сообщении.По данным на 23:00, обесточены более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2 000 трансформаторных подстанций низкого напряжения. Зафиксировано падение 200 опор электроснабжения.Ограничения энергоснабжения действуют в более 60 социально значимых объектов по всей области.