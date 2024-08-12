В Ростовскую область эвакуируют население курского приграничья

Фото: правительство РО.

В Ростовскую область эвакуируют жителей курского приграничья. Об этом глава донского региона сообщил 12 августа на своей странице в соцсетях.Пункты временного размещения находятся в Азове. Туда уже перевезли первых 10 человек, включая двух детей. В ближайшее время прибудет еще одна группа людей.Между тем из Ростовской области в Курскую отправляют гумпомощь. Всего туда доставили 35 тонн груза. В течение 12 августа направят еще два грузовика с продуктами и предметами первой необходимости.Ранее стало известно, что эвакуацию объявили в Белгородской области. Такую меру приняли из-за неспокойной ситуации на границе.