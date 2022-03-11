В Ростовскую область из Донбасса эвакуировались еще порядка семи тысяч человек

Фото: правительство Ростовской области.

В Россию из ДНР и ЛНР за сутки приехали порядка семи тысяч человек. Об этом сообщили в ПУ ФСБ России по состоянию на 14 марта.Несмотря на то, что централизованная эвакуация давно закончилась, однако люди продолжают покидать свои дома и переезжать в Россию. Некоторые остаются в Ростовской области у родных или в пунктах временного размещения граждан. Другие едут в другие регионы и обосновываются там. Люди оформляют единоразовое пособие в размере 10 тысяч рублей.Всего в Россию с начала эвакуации перебрались несколько сотен тысяч жителей Донбасса.