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В Ростовскую область из Донбасса эвакуировались еще порядка семи тысяч человек

В Ростовскую область из Донбасса эвакуировались еще порядка семи тысяч человек
В Россию из ДНР и ЛНР за сутки приехали порядка семи тысяч человек. Об этом сообщили в ПУ ФСБ России по состоянию на 14 марта.

Несмотря на то, что централизованная эвакуация давно закончилась, однако люди продолжают покидать свои дома и переезжать в Россию. Некоторые остаются в Ростовской области у родных или в пунктах временного размещения граждан. Другие едут в другие регионы и обосновываются там. Люди оформляют единоразовое пособие в размере 10 тысяч рублей.

Всего в Россию с начала эвакуации перебрались несколько сотен тысяч жителей Донбасса.
Фото: правительство Ростовской области.
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