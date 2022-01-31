В Ростовскую больницу из Шахт перевели двоих детей с коронавирусом

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В Ростовскую областную больницу № 20 поступили двое детей из города Шахты. У них подтвердился коронавирус. Об этом 2 февраля рассказала главный врач детской городской больницы Светлана Казакова.На прошлой неделе в детскую городскую больницу попали два ребенка, состояние которых вызвало у медиков серьезные опасения. У одного малыша началась деструктивная пневмония, а второй поступил в отделение с перфорацией кишечника. Возраст детей не сообщается.- Дети сразу после поступления в больницу прошли ряд обследований. Результаты экспресс-тестов оказались положительными, поэтому пациентов перевели на долечивание в детский ковидный госпиталь. Он находится в областной больнице № 20, - пояснила Светлана Казакова.Отметим, что в Шахтах нет жертв среди детей, заболевших коронавирусом. В медучреждения города уже завезли сто доз вакцины «Спутник-М», предназначенной для подростков старше 12 лет. По словам специалистов оперштаба, прививка защитит детей от тяжелых форм COVID-19.