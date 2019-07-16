В Ростовской области задержали мужчину, укравшего гироскутер



В Красном Сулине 17 июля задержали подозреваемого в краже из местного магазина электротехники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сообщение о краже в Межмуниципальный отдел МВД России «Красносулинский» поступило еще в прошлом месяце. Следственно-оперативная группа сразу опросила персонал магазина и посмотрела записи с камер видеонаблюдения. Однако найти вора удалось только спустя месяц, 17 июля.



Им оказался 34-летний шахтинец, ранее уже судимый за кражу. Правохранители выяснили, что новый гироскутер мужчина украл во время разгрузки очередной партии прибывшего товара, пока сотрудников магазина не было на месте. После этого он уехал с места преступления на своем автомобиле и сдал похищенное в один из ломбардов города Шахты.

– В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – прокомментировали в ведомстве.