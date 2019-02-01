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В Ростовской области в начале недели прогнозируют туман и гололед

В Ростовской области в начале недели прогнозируют туман и гололед
В Ростовской области в начале недели прогнозируют туман и гололед. Жителей предупреждают о возможности гололедно-изморозевых явлений.

4 февраля в донском регионе пройдут небольшие дожди и мокрый снег. ГУ МЧС по Ростовской области сообщает, что скорость ветра может достигать 12 метров в секунду. При этом в таких районах, как Шолоховский, Боковский, Чертковский, ожидается значительное похолодание - до -14 градусов.

Отмечается также, что на юге Ростовской области температура может составить до +8 градусов.

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