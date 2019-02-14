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В Ростовской области разыскивают мужчину, отправившегося из Новошахтинска в Новочеркасск

В Ростовской области разыскивают мужчину, отправившегося из Новошахтинска в Новочеркасск
В Ростовской области разыскивают 33-летнего мужчину, который отправился в Новочеркасск из Новошахтинска. Алексей Серенко не выходит на связь с роднымина протяжении четырех дней. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

По информации издания, в последний раз Алексея видели возле новочеркасского автовокзала 12 февраля. С тех пор о его местоположении никому неизвестно.

Пропавший высокий и имеет среднее телосложение. Он был одет в серую дутую куртку, черное трико и резиновые сапоги. С собой у него была сумка через плечо и пакет. Отмечается, что пропавший передвигается с тростью и хромает на левую ногу.

Если вы знаете что-либо о местоположении Алексея Серенко, просьба сообщить об этом по номеру 8-952-603-23-93, или 102.

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