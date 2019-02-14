В Ростовской области разыскивают мужчину, отправившегося из Новошахтинска в Новочеркасск



В Ростовской области разыскивают 33-летнего мужчину, который отправился в Новочеркасск из Новошахтинска. Алексей Серенко не выходит на связь с роднымина протяжении четырех дней. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



По информации издания, в последний раз Алексея видели возле новочеркасского автовокзала 12 февраля. С тех пор о его местоположении никому неизвестно.



Пропавший высокий и имеет среднее телосложение. Он был одет в серую дутую куртку, черное трико и резиновые сапоги. С собой у него была сумка через плечо и пакет. Отмечается, что пропавший передвигается с тростью и хромает на левую ногу.



Если вы знаете что-либо о местоположении Алексея Серенко, просьба сообщить об этом по номеру 8-952-603-23-93, или 102.