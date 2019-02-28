В Ростовской области прошла масштабная противопаводковая тренировка



В Неклиновском районе прошла масштабная тренировка по ликвидации последствий паводка и затопления жилой зоны. Учения состоялись в селе Приморка.



Погода в начале весны может спровоцировать опасный подъем воды. Талый снег наполняет реки, а ураганный ветер создает нагонные явления, вследствие чего береговую зону затопляет, и местные жители оказываются в опасности.



Для предотвращения ЧП в регионе развернули 52 гидрологических поста наблюдения. В Азово-Черноморском и Волго-Донском бассейнах проводится постоянный мониторинг уровня воды.







Все экстренные службы должны оперативно реагировать на возникновение нештатной ситуации. По легенде учений, в селе Приморка - паводок, сильный ветер спровоцировал выход реки из русла. В результате дома, расположенные вблизи берега, затоплены. В смертельной опасности находятся 1 764 человека.



Для выполнения всех спасательных операций в сельском Доме культуры был организован штаб. Перед ним развернули лагерь по оказанию пострадавшим необходимой помощи. По плану учений автобус с эвакуированными жителями прибыл на точку сбора. Спасатели зарегистрировали людей, оказали первую медицинскую помощь и раздали горячее питание. Затем спасенных жителей посадили в машины и увезли в безопасное место.







Далее службы экстренного реагирования начали работу на затопленной территории. С помощью квадрокоптера МЧС провело мониторинг береговой зоны. Выяснилось, что один человек провалился под лед. На помощь пострадавшему направилась гусеничная машина «БОБР». Спасатели на специальном транспорте добрались до утопающего, вытащили из воды и направились к берегу, где местному жителю оказали помощь медики.



Следующей задачей стало спасение трех рыбаков, оставшихся на небольшом участке суши из-за подъема воды. Сотрудники МЧС на транспорте добрались до людей, подняли их на борт и эвакуировали на берег. Свою эффективность продемонстрировала техника на воздушной подушке, которая может двигаться как по воде, так и по суше.







Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора провели оценку качества воды в реке. Из-за поводка затопило очистные сооружения, и сточные воды могли попасть в Дон. Ученые взяли пробы, изучили их и вынесли экспертное заключение.



Самым сложным заданием стало спасение человека из открытого моря. Из-за шторма рыбак на лодке потерял весла, при этом сильный ветер унес судно в море. Для оказания помощи на место прибыли сотрудники МЧС по воздуху. Вертолет завис над рыбаком, спасатель на тросе спустился вниз, подобрал мужчину и поднялся вместе с ним на борт.







Заместитель губернатора по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций Вадим Артемов сообщил, что ситуация с весенними паводками в Таганрогском заливе находится на особом контроле.

- Учения проводятся совместно с различными ведомствами, чтобы отрабатывать спасательные операции с большей эффективностью и координацией, - отметил Вадим Артемов.