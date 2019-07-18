Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области появится единый билет на все виды транспорта

В Ростовской области появится единый билет на все виды транспорта
Единый билет на все виды транспорта появится в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона 19 июля.

Областной минтранс подписал соглашение с автономной некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» о развитии мультимодальных пассажирских перевозок. Одним из пунктов документа является внедрение единого билета на поезда, автобусы и самолёты.

Новая система позволит пассажирам приобретать один проездной документ за 90 дней до поездки. Купить билет можно будет как в кассах вокзалов, так и онлайн.
- Проект будет внедряться на основе сложившейся сети регулярных маршрутов с устойчивым пассажиропотоком, - сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. - Для пассажиров ощутимо повысится сервисная составляющая, а перевозчики смогут прогнозировать объем работы и на основе этих данных выстраивать свою хозяйственную деятельность.

Планируется, что купить единый билет жители Ростовской области смогут уже в конце текущего года.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.