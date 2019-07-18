В Ростовской области появится единый билет на все виды транспорта



Единый билет на все виды транспорта появится в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона 19 июля.



Областной минтранс подписал соглашение с автономной некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция» о развитии мультимодальных пассажирских перевозок. Одним из пунктов документа является внедрение единого билета на поезда, автобусы и самолёты.



Новая система позволит пассажирам приобретать один проездной документ за 90 дней до поездки. Купить билет можно будет как в кассах вокзалов, так и онлайн.

- Проект будет внедряться на основе сложившейся сети регулярных маршрутов с устойчивым пассажиропотоком, - сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. - Для пассажиров ощутимо повысится сервисная составляющая, а перевозчики смогут прогнозировать объем работы и на основе этих данных выстраивать свою хозяйственную деятельность.



Планируется, что купить единый билет жители Ростовской области смогут уже в конце текущего года.