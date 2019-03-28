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В Ростовской области подорожали овощи и вермишель

В Ростовской области подорожали овощи и вермишель
В Ростовской области снова выросли цены на основные продукты питания. Как сообщает Ростовстат, за прошедшую неделю больше всего увеличилась стоимость овощей и вермишели.

Так, на первом месте опять оказалась белокочанная капуста. Цифра на её ценнике изменились на 6,2 процента. Средняя стоимость по региону составляет 49,87 рубля.

Помимо этого, выросла цена репчатого лука и моркови. Дончанам придётся раскошелиться на 35,01 и 30,73 рубля соответственно.

Также подорожала вермишель. Её килограмм стоит около 70,37 рубля.

К тому же больше денег жители Ростовской области будут тратить на муку, шлифованный рис и сыр.

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