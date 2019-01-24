В Ростовской области почти на 1,5 млн закупят билеты для иностранцев, выдворяемых из страны



Управление федеральной службы судебных приставов Ростовской области планирует закупить билеты на самолет для иностранцев, которых выдворили из страны. Такой контракт опубликован на портале госзакупок.



Известно, что на 1 444 040 рублей приобретут 34 билета. При этом направления совершенно разные. Так, например, перелет в Беларусь обойдется федеральному бюджету в 18 700 рублей. Есть и более дорогие маршруты. На депортацию иностранцев в Бангладеш потратят 85 300 рублей.



УФССП еще не выбрало поставщика. Победителя аукциона определят 28 января.