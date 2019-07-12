В Ростовской области на реконструкцию дороги выделят почти 126 миллионов



В Ростовской области на реконструкцию дороги в городе Константиновске выделят 126,9 млн рублей. Информацию об этом опубликовала администрация Константиновского сельского поселения на портале госзакупок.



Известно, что дорогу отремонтируют на улице Комсомольской. Подрядчик должен будет срезать старое и уложить новое дорожное полотно. Кроме того, необходимо установить новую водопропускную трубу. В задачи также входит установка пандусов и остановочных комплексов.



Средства на ремонт поступят из областного и местного бюджетов. Работы по реконструкции будут проходить в два этапа. Первый охватит период с момента заключения контракта до 31 октября. Второй – с апреля по 28 июля.