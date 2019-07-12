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В Ростовской области на реконструкцию дороги выделят почти 126 миллионов

В Ростовской области на реконструкцию дороги выделят почти 126 миллионов
В Ростовской области на реконструкцию дороги в городе Константиновске выделят 126,9 млн рублей. Информацию об этом опубликовала администрация Константиновского сельского поселения на портале госзакупок.

Известно, что дорогу отремонтируют на улице Комсомольской. Подрядчик должен будет срезать старое и уложить новое дорожное полотно. Кроме того, необходимо установить новую водопропускную трубу. В задачи также входит установка пандусов и остановочных комплексов.

Средства на ремонт поступят из областного и местного бюджетов. Работы по реконструкции будут проходить в два этапа. Первый охватит период с момента заключения контракта до 31 октября. Второй – с апреля по 28 июля.

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