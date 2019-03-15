В Ростовской области мусорные горы затмевают солнце



Для жителей Ростовской области тема мусора стала одной из самых больных. Ещё не все отошли от удара, нанесённого коммунальных службами – повышение тарифов на вывоз и утилизацию отходов.



Когда в феврале жители стали получать квитанции, происходило что-то невообразимое. Никто не мог поверить в эти цифры, которые возросли примерно в два раза. Напомним, что с начала 2019 года вывоз одного кубометра мусора стоит, в среднем по области, 500 рублей.



Так чёрт уже с этими тарифами – никуда не денемся, платить всё равно придётся. Но теперь новая проблема. Люди платят, а только вот мусор никуда не вывозится. Он скапливается, вываливает из контейнеров, образует целые горы во дворе чуть ли каждого дома. А где «мусорщики»? Ищи-свищи.

