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В Ростовской области мусорные горы затмевают солнце

В Ростовской области мусорные горы затмевают солнце
Для жителей Ростовской области тема мусора стала одной из самых больных. Ещё не все отошли от удара, нанесённого коммунальных службами – повышение тарифов на вывоз и утилизацию отходов.

Когда в феврале жители стали получать квитанции, происходило что-то невообразимое. Никто не мог поверить в эти цифры, которые возросли примерно в два раза. Напомним, что с начала 2019 года вывоз одного кубометра мусора стоит, в среднем по области, 500 рублей.

Так чёрт уже с этими тарифами – никуда не денемся, платить всё равно придётся. Но теперь новая проблема. Люди платят, а только вот мусор никуда не вывозится. Он скапливается, вываливает из контейнеров, образует целые горы во дворе чуть ли каждого дома. А где «мусорщики»? Ищи-свищи.
В Ростовской области мусорные горы затмевают солнце

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