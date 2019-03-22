В Ростовской области копии документов пациентов ЦРБ выбросили на свалку





Копии документов пациентов Багаевской ЦРБ оказались на свалке. О злостном нарушении стало известно благодаря информации, опубликованной в соцсети.



Сотни сканов паспортов и полисов людей, обращавшихся за помощью в ЦРБ Багаевского района, обнаружил на помойке местный житель. Очевидец снял происходящее на видео и выложил запись в Интернет. Сообщение быстро разошлось по Сети. Возмущённые местные жители заявили о своём намерении обратиться в прокуратуру, чтобы инициировать проверку по данному факту.



Тем временем было опубликовано заявление от имени администрации Багаевской центральной районной больницы. Руководство медучреждения признало факт халатности, допущенный кем-то из сотрудников, и пообещало провести проверку.



Помочь в организации проверочных мероприятий администрация ЦРБ просит очевидцев. Для тех, кто увидел в выброшенных документах свои личные данные, открыли горячую линию.



