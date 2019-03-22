Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области копии документов пациентов ЦРБ выбросили на свалку

В Ростовской области копии документов пациентов ЦРБ выбросили на свалку

Копии документов пациентов Багаевской ЦРБ оказались на свалке. О злостном нарушении стало известно благодаря информации, опубликованной в соцсети.

Сотни сканов паспортов и полисов людей, обращавшихся за помощью в ЦРБ Багаевского района, обнаружил на помойке местный житель. Очевидец снял происходящее на видео и выложил запись в Интернет. Сообщение быстро разошлось по Сети. Возмущённые местные жители заявили о своём намерении обратиться в прокуратуру, чтобы инициировать проверку по данному факту.

Тем временем было опубликовано заявление от имени администрации Багаевской центральной районной больницы. Руководство медучреждения признало факт халатности, допущенный кем-то из сотрудников, и пообещало провести проверку.

Помочь в организации проверочных мероприятий администрация ЦРБ просит очевидцев. Для тех, кто увидел в выброшенных документах свои личные данные, открыли горячую линию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.