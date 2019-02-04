В Ростовской области ищут родственников 65-летней пенсионерки-инвалида



В Ростовской области ищут родственников 65-летней пенсионерки-инвалида. Об этом сообщает DonDay.ru.



Екатерина Жаркова из Лиховского района в Каменске-Шахтинском сейчас живет у своей знакомой Светланы Федченко. Неравнодушная женщина приютила Екатерину Ивановну у себя дома. Когда пенсионерка слегла из-за болезни ног, и ее родственница заявила, что не сможет содержать бабушку. Тогда Светлана решила помочь.



- Про тетю Катю я знаю совсем мало. С мужем она развелась, когда сыну Дмитрию было около 10 лет. Сам сын вырос и уехал в другой город, после чего не приезжал к матери уже около пяти лет, - отметила Светлана. - О своей жизни пенсионерка почти не рассказывает. Она чувствует, что никому не нужна, даже собственному сыну.



После переезда к Светлане женщину отвели к врачу. Медики выяснили, что Екатерина Ивановна перестала ходить из-за того, что кровь не поступает в ее ногу и уже началась гангрена. Конечность пришлось ампутировать. С тех пор пенсионерку супруг Светланы носит на руках.



Многодетная семья Федченко живет на 16,5 квадратах квартиры с удобствами на улице. Каждый день Светлана и ее муж переносят Екатерину Ивановну к столу или в ванную. Однако супруги не жалуются: бабушка и разговор поддержит, и младшей дочке Светланы с уроками поможет.



Сразу после операции неравнодушная женщина начала поиски родных тети Кати. Из-за того, что родственница пенсионерки не может ее содержать, надежда осталась только на сына Екатерины Ивановны. К сожалению, его телефон вне зоны доступа, а адрес мужчины Светлана не знает.



Она не против и дальше помогать пенсионерке. Однако ей необходимо взять над тетей Катей опекунство. Без соответствующих документов это невозможно.



Ежедневно бабушке нужны памперсы и другие уходовые средства, а также лекарства. Кроме того, с тетей Катей необходимо сидеть, а Светлана не может бросить работу и возложить на мужа все финансовые проблемы.



Если Дмитрий читает этот материал или вам знакома Екатерина Ивановна, позвоните по номеру: 8-906-180-10-87 (Светлана).