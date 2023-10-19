В Ростовском зоопарке впервые за 30 лет появился лось

Фото: Ростовский зоопарк.

Сотрудники Ростовского зоопарка поделились радостной новостью - у них появился новый житель.Лося Лесика (кличка) нашли неподалеку от станицы Вешенской в 2019 году. Лосенок бродил один и выглядел истощенным. Неравнодушные люди забрали малыша к себе. На протяжении трех месяцев его выкармливали молоком. Когда малыш подрос, его отдали в охотничье хозяйство, где он прожил до четырех лет.Лось достиг половой зрелости и начал хулиганить. Он разрушил охотничий домик и перевернул автомобиль. Владельцы поняли, что подходящего вольера для содержания млекопитающего у них нет. Так животное и попало в Ростовский зоопарк.За последние 30 лет это первый лось в зоосаде.Ближайший месяц Лесик будет находиться на карантине, чтобы освоиться в новом доме. После чего будет радовать посетителей.