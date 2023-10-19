Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовском зоопарке впервые за 30 лет появился лось

В Ростовском зоопарке впервые за 30 лет появился лось
Сотрудники Ростовского зоопарка поделились радостной новостью - у них появился новый житель.

Лося Лесика (кличка) нашли неподалеку от станицы Вешенской в 2019 году. Лосенок бродил один и выглядел истощенным. Неравнодушные люди забрали малыша к себе. На протяжении трех месяцев его выкармливали молоком. Когда малыш подрос, его отдали в охотничье хозяйство, где он прожил до четырех лет.

Лось достиг половой зрелости и начал хулиганить. Он разрушил охотничий домик и перевернул автомобиль. Владельцы поняли, что подходящего вольера для содержания млекопитающего у них нет. Так животное и попало в Ростовский зоопарк.

За последние 30 лет это первый лось в зоосаде.

Ближайший месяц Лесик будет находиться на карантине, чтобы освоиться в новом доме. После чего будет радовать посетителей.
Фото: Ростовский зоопарк.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.