В Ростовском зоопарке впервые за 30 лет появился лось
Сотрудники Ростовского зоопарка поделились радостной новостью - у них появился новый житель.
Лося Лесика (кличка) нашли неподалеку от станицы Вешенской в 2019 году. Лосенок бродил один и выглядел истощенным. Неравнодушные люди забрали малыша к себе. На протяжении трех месяцев его выкармливали молоком. Когда малыш подрос, его отдали в охотничье хозяйство, где он прожил до четырех лет.
Лось достиг половой зрелости и начал хулиганить. Он разрушил охотничий домик и перевернул автомобиль. Владельцы поняли, что подходящего вольера для содержания млекопитающего у них нет. Так животное и попало в Ростовский зоопарк.
За последние 30 лет это первый лось в зоосаде.
Ближайший месяц Лесик будет находиться на карантине, чтобы освоиться в новом доме. После чего будет радовать посетителей.