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В Ростовском зоопарке родился марал

В Ростовском зоопарке родился марал
В зоопарке Ростова-на-Дону произошло радостное событие: на свет появился оленёнок. Пополнение произошло в семье оленей-маралов.

Олениха Зита около месяца назад родила малыша. Пока не известно, кто это — самец или самка. Поэтому у олененка нет имени.

Мама Зита очень трепетно заботится о своём детёныше и не отходит от него. В природе оленята первые месяцы жизни всегда находятся рядом с матерью и не покидают убежище, чтобы поесть. Мать сама ищет пищу и приносит её олененку.

Маралы — это вид благородного оленя с характерным пятнистым окрасом. От других видов оленей их отличает не только расцветка, но и размеры. Вес самцов может достигать 250 килограмм, а самок — от 100 до 120.

На территории России можно встретить три подвида благородного оленя: марал обитает в горах Южной Сибири, в основном на Алтае и в Прибайкалье; изюбрь встречается к востоку от озера Байкал, преимущественно в Амурской области, а также на юге Хабаровского и Приморского краёв; европейский благородный олень, самый мелкий подвид, можно увидеть разрозненными популяциями, в основном в заповедниках, на Северном Кавказе, в некоторых регионах европейской части России и на Урале.
Фото: Ростовский зоопарк
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