В Ростовском зоопарке показали подросшего детеныша бурого капуцина. Он родился летом и сейчас активно познает мир, радуя не только родителей, но и посетителей зоосада.Малыш постоянно находится под чутким присмотром мамы Нюши. Первое время капуцин изучал мир на спине родительницы, но уже сейчас он активно лазает по деревьям, хватаясь своими лапами за крепкие ветви.Капуцинчик очень интересный и смешной. У него большие карие глаза, а взгляд, как у настоящего ребенка-шкодника. Своей непосредственностью и добротой он завоевывает любовь всех посетителей зоопарка.Капуцины пользуются заслуженной репутацией как одни из наиболее сообразительных видов приматов Америки. Это очень общительные животные. Они с удовольствием тянутся лапками к людям, могут обнять и показать всю нежность. Их очень любят дети. У бурых капуцинов весьма богатый «лексикон» - звуковой ряд. Они часто что-то «рассказывают» и кричат на своём языке, сильно напоминающем чириканье птиц.