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В ростовском Платове задерживаются два рейса

В ростовском Платове задерживаются два рейса
Два рейса задерживаются в ростовском аэропорту Платов. Информацию подтвердили в пресс-службе донского воздушного хаба.

Рейс A4-211 авиакомпании Азимут сообщением Ростов - Махачкала должен был вылететь в 8.40. Однако по техническим причинам его задержали. Отправление ожидается в 12.50.

Также задерживается рейс A4-223 авиакомпании «Азимут» сообщением Ростов - Сочи. Это связано с поздним прибытием самолета в донской аэропорт. Отправление лайнера ожидается в 13.15.

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