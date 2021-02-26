В ростовском Платове задерживаются два рейса
Два рейса задерживаются в ростовском аэропорту Платов. Информацию подтвердили в пресс-службе донского воздушного хаба.
Рейс A4-211 авиакомпании Азимут сообщением Ростов - Махачкала должен был вылететь в 8.40. Однако по техническим причинам его задержали. Отправление ожидается в 12.50.
Также задерживается рейс A4-223 авиакомпании «Азимут» сообщением Ростов - Сочи. Это связано с поздним прибытием самолета в донской аэропорт. Отправление лайнера ожидается в 13.15.