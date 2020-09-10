В ростовском парке поселилась страусиная семья

В парке имени Островского города Ростова-на-Дону разместилась небольшая ферма страусов. Идея создать «Страусиное подворье» двум бывшим преподавателям ростовских институтов - Владимиру Пономареву и Игорю Щербакову - пришла внезапно: во время отдыха на Красной Поляне они увидели страусиную ферму и решили организовать что-то подобное.- Мы составили бизнес-план, сложили наш капитал и купили в Ростовской области заброшенную ферму, - рассказывает Владимир Пономарев. - Раньше там стояли коровники, которые мы переоборудовали под место проживания страусов, поставили ограждения. Самое главное - пространство: этим птицам нужно не менее 30 метров, чтобы они могли вдоволь набегаться. Страусов мы купили в Краснодарском крае в 2004 году - две семьи, в каждой - один самец и две самки.Вскоре семьи дали потомство, и через год их количество выросло до сотни. Тогда владельцы фермы решили использовать птиц в промышленном направлении: заключили с новочеркасским мясокомбинатом договор и стали выпускать различные виды колбас из страусятины, само мясо и даже чипсы «Страусяшки». Но народ в то время не был готов к столь экзотичным продуктам на витринах магазинов, поэтому изделия из страусиного мяса не пользовались широким спросом.В 2011 году ферма получила свое нынешнее название - «Страусиное подворье» - и развивалась исключительно в экскурсионных направлениях. «Подворье» набирало все большую популярность, и в 2015 году администрация парка имени Островского пригласила владельцев фермы перебраться в Ростов. Сейчас «подворье» особенно пользуется спросом для школьных экскурсий.- Наша основная цель - создать приятную атмосферу для наших посетителей, - говорит Владимир. Детям и взрослым показывают экспозиции, рассказывают интересные факты о страусах, дают кормить и гладить экзотических птиц.Но больше всего маленьким посетителям нравятся страусиные яйца: необычные по своим размерам, они всегда оказываются в центре внимания детей. Для самых активных на территории небольшой фермы построили «страус-бол», за победу в котором раздают призы: перья, брелки с изображением страусов и другие сувениры.- Больше всего детям нравится становиться на страусиное яйцо, - делится Игорь. - Оно выдерживает до 70 килограммов, так что беспокоиться не о чем. Желающие могут полакомиться омлетом из страусиных яиц. Пока гости «подворья» участвуют в экскурсии, омлет начинают готовить. В яйце сверлят отверстие, выливают содержимое на противень и ставят в духовку. Одного такого блюда хватает почти на 20 порций.За 15 лет разведения и ухода за страусами фермеры нередко становились свидетелями забавных ситуаций.- Страусы - очень любознательные птицы. Бывали случаи, когда они стаскивали перчатки с посетителей, - едва успевали забрать, - продолжает Игорь. - Мне лично доводилось ловить перчатки за секунды до того, как страус их проглотил бы. А однажды, когда еще были маленькие мобильные телефоны, страус проглотил один такой. До сих пор неизвестно, что случилось с телефоном, но страус, к счастью, остался жив.Недавно ферма городского парка дополнилась грачом, декоративными курочками, сорокой Яшей и дрессированными козами. Последние уже научились выполнять команду «служить», взбираться на верх импровизированной пирамиды, ходить по узкой дощечке и даже кататься на качели-балансире.Вся территория и помещение с экспозицией украшены яйцами и светильниками ручной работы. А перья экзотических птиц можно встретить не только в экспозициях «подворья», но и в ростовском музыкальном театре: каждую весну туда отправляют несколько сотен самых красивых.