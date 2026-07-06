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В Ростовском-на-Дону зоопарке показали, как подросли малыши фламинго

В Ростовском-на-Дону зоопарке показали, как подросли малыши фламинго
В зоопарке Ростова показали, как подросли малыши фламинго. Кадры разместили в своих соцсетях сотрудники 6 июля.

Малыши фламинго появились в зоопарке еще месяц назад. Зоологи проверили состояние здоровья птенцов после того, как они появились на свет. Орнитологи осмотрели птенцов, все они здоровы.

Птицы похожи на пушистые серые комочки с прямыми клювами и короткими ножками. Они стараются активно познавать мир.

Добавим, что спустя всего две недели клюв фламинго принимает форму дуги. К месяцу жизни первый пушок сменяется вторым, более темным. На 4-6-й неделе птенцы добывают корм сами.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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