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В ростовском крематории ограничили количество людей в прощальном зале

В ростовском крематории ограничили количество людей в прощальном зале
Из-за пандемии коронавируса в ростовском крематории ограничили доступ в прощальный зал. Новые меры ввели в здании, расположенном на улице Орбитальной.

Директору крематория направили письмо от лица замглавы ростовской администрации по ЖКХ Алексея Пикалова. В документе говорится о том, что для предотвращения распространения коронавируса нужно ограничить доступ людей в прощальный зал. Как пояснил представитель одного из собственников зала, помещение является общей долевой собственностью 12 человек. Это значит, что администрация не может их ограничивать в пользовании собственным имуществом.

Тем не менее, руководство решило действительно сократить количество людей в зале. Их впускают по два-три человека, чтобы проститься с усопшим.

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