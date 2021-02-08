В ростовском аэропорту самолет с пассажирами развернуло из-за обледенения полосы

В Ростове после посадки самолет с пассажирами на борту развернуло на скользкой взлетной полосе. Происшествие случилось 9 февраля в аэропорту Платов.Пассажиры засняли на свои телефоны, как после посадки лайнер авиакомпании «Азимут» сообщением Самара - Ростов стал разворачиваться. Случилось это из-за обледеневшей взлетно-посадочной полосы, которая покрылась коркой льда во время сильного дождя, в результате чего оказалась не готова к принятию самолета.- На борту находились 93 пассажира, которые в течение часа ожидали подачу трапа, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Пока самолет разворачивало, сотрудники донской авиагавани посыпали полосу специальными реагентами. Сейчас Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку работы наземных служб аэропорта.