В Ростовской области жители смогут заработать деньги за сдачу оружия

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области планируют увеличить вознаграждение за добровольную сдачу незаконного оружия. Новые изменения рассмотрят в рамках заседания правительства донского региона 11 марта.Стоимость увеличится в два раза на пистолет или револьвер – с 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на автомат или пулемет - с 8 тысяч до 16 тысяч рублей, на винтовку и карабин - с 5 тысяч до 8 тысяч рублей, а также на гранатомет - с 10 тысяч до 20 тысяч рублей.Повышения стоимости на остальные виды оружия не наблюдается.Добавим, что при покупке оружия с лицензией его стоимость выше в десятки раз. При этом нелегальная продажа категорически запрещена и карается законом РФ.