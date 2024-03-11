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В Ростовской области жители смогут заработать деньги за сдачу оружия

В Ростовской области жители смогут заработать деньги за сдачу оружия
В Ростовской области планируют увеличить вознаграждение за добровольную сдачу незаконного оружия. Новые изменения рассмотрят в рамках заседания правительства донского региона 11 марта.

Стоимость увеличится в два раза на пистолет или револьвер – с 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на автомат или пулемет - с 8 тысяч до 16 тысяч рублей, на винтовку и карабин - с 5 тысяч до 8 тысяч рублей, а также на гранатомет - с 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Повышения стоимости на остальные виды оружия не наблюдается.

Добавим, что при покупке оружия с лицензией его стоимость выше в десятки раз. При этом нелегальная продажа категорически запрещена и карается законом РФ.
Фото: Rostov.ru
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