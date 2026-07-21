Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области жители пьют 5 литров алкоголя в год

В Ростовской области жители пьют 5 литров алкоголя в год
Жители Ростовской области выпивают 5 литров алкоголя в год. Статистические данные за июнь 2026 года публикует Минздрав.

В донском регионе пьют 5,03 литра алкоголя в год на душу населения. В общероссийском рейтинге это 71-е место из 82. Область вышла в топ-20 самых малопьющих. Среди восьми городов ЮФО Ростовская область самая малопьющая.

Всего в РФ средний показатель потребления алкоголя – 7,62 литра. Это минимальное количество алкоголя с 1997-98-х годов.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика