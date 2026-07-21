В Ростовской области жители пьют 5 литров алкоголя в год

Фото: Rostov.ru

Жители Ростовской области выпивают 5 литров алкоголя в год. Статистические данные за июнь 2026 года публикует Минздрав.В донском регионе пьют 5,03 литра алкоголя в год на душу населения. В общероссийском рейтинге это 71-е место из 82. Область вышла в топ-20 самых малопьющих. Среди восьми городов ЮФО Ростовская область самая малопьющая.Всего в РФ средний показатель потребления алкоголя – 7,62 литра. Это минимальное количество алкоголя с 1997-98-х годов.