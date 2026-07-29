В Ростовской области жителей предупредили о появлении клещей-гигантов

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Жителей Ростовской области предупредили о появлении в Ростовской области клещей-гигантов. Этот вид распространился в южном и Северо-Кавказском федеральных округах России, сообщают специалисты.Вид клеща Hyalomma может преследовать человека или животное со скоростью до двух метров в минуту. Это то же, что и 11 километров в час. При этом паразит достигает больших размеров (8–10 мм). Это практически в два раза больше обычного клеща.Hyalomma активно охотится и преследует человека. Отличить его несложно: имеет контрастные полосы на ногах.Отметим, что ранее этот вид обитал в степях и полупустынях Северной Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. Затем появился на юге России. Из-за изменения климата в последние годы его присутствие фиксируется севернее. Массовой угрозы распространения нет.