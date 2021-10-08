Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 27 человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 27 человек
Еще 27 человек скончались от коронавируса в Ростовской области. Жертвами инфекции стали 18 женщин и девять мужчин. С начала эпидемии опасное заболевание унесло жизни 7 094 жителей Дона.

Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями различных органов и систем.

За минувшие 24 часа борьбу с опасной инфекцией начали 529 жителей донского региона. Общее число зараженных достигло 143 765.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.