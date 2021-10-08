В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 27 человек
Еще 27 человек скончались от коронавируса в Ростовской области. Жертвами инфекции стали 18 женщин и девять мужчин. С начала эпидемии опасное заболевание унесло жизни 7 094 жителей Дона.
Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями различных органов и систем.
За минувшие 24 часа борьбу с опасной инфекцией начали 529 жителей донского региона. Общее число зараженных достигло 143 765.