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В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 25 человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 25 человек
В Ростовской области коронавирус забрал жизни 1 807 человек. Из них 25 скончались за минувшие сутки, сообщили в региональном правительстве.

По состоянию на 19 декабря, жертвами инфекции стали 18 мужчин в возрасте от 51 до 88 лет и семь женщин от 46 до 85 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. С начала декабря ежедневное количество смертей составляют не менее 20 дончан. Большинство из них - люди старше 60 лет, так как именно эта возрастная категория имеет ослабленный иммунитет и тяжелее переносит новый вирус.

Увеличилось и число зараженных: за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 392 человек. Это рекордное количество за весь период пандемии. Всего медики выявили инфекцию у 47 006 жителей Ростовской области. По числу зараженных донской регион занимает лидирующую позицию в Южном федеральном округе.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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