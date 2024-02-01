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В Ростовской области женщину осудили за угрозу взорвать УК из-за большой коммуналки

В Ростовской области женщину осудили за угрозу взорвать УК из-за большой коммуналки
Шахтинку осудили из-за того, что она грозилась взорвать УК за слишком высокий счет за коммуналку. В отношении нее возбудили уголовное дело.

В августе 2023 года жительница Шахт позвонила в полицию. Женщина возмутилась большому счету за коммунальные услуги и сгоряча сказала, что взорвет здание управляющей компании.

На место выехали полицейские с целым отрядом бойцов, а также врачей и спасателей. В здании УК взрывное устройство не нашли, а вот звонившую установить удалось быстро.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шахтинский городской суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
Фото: Ростов ру
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