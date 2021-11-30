В Ростовской области женщина забрала двух детей из дома и пропала без вести

Фото: DonDay

В Ростовской области уже полгода разыскивают 33-летнюю женщину. В июле этого года Галина Баканова (Сикорова) забрала из дома сыновей 7 и 13 лет, и с тех пор ее никто не видел.Галина жила с детьми и мужем в Красном Сулине. Отношения супругов были натянутыми. Мужчина мог поднять на нее руку или выгнать с детьми на улицу. Несмотря на то, что вскоре его посадили, угрозы и шантаж не прекратились.Когда мать Галины приехала к ней в гости, в доме никого не оказалось. Телефон женщины молчал, в соцсетях она больше не появляется, а родственники и соседи не знали, куда она могла отправиться.Родственники пропавшей переживают, что с ней могло что-то случиться. Они написали заявление в полицию, однако за полгода поиски так и не увенчались успехом. Сейчас Галину разыскивают волонтеры поискового отряда и СМИ.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по номеру: 8-909-427-17-61 (сестра Галины - Анна).