В Ростовской области земли «аксайских» рынков по суду вернули муниципалитету

Фото: Donday

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по резонансному делу, связанному с рынками Аксайского района. Земли, занимаемые ранее закрытыми рынками «Атлант», «Овощной», «Строительный» и «Алмаз», по решению суда вернули в собственность муниципального образования «Аксайский район».Приговор, вынесенный 16 июля, коснулся 15 фигурантов дела. Главные обвиняемые, Карим Бабаев и бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко, получили по 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафы по 4,4 миллиона рублей каждый. Остальным участникам преступной группы назначены сроки заключения от 7,6 до 16 лет.История, длившаяся не первый год, завершилась вынесением приговора после трехлетнего судебного разбирательства. Главные фигуранты были задержаны в 2021 году.По версии следствия, организованная группа под руководством Бабаева завладела более чем 34 гектарами земли в Аксайском районе, причинив муниципальному образованию ущерб на сумму свыше 167 миллионов рублей. В период с 2003 по 2016 год участки были легализованы, а с 2008 по 2020 год преступники извлекли более 398 миллионов рублей прибыли.В рамках приговора, помимо возврата земель муниципалитету, в доход государства конфисковано более 398 миллионов рублей со всех осужденных. Дополнительно, с Карима Бабаева, его сыновей и Ивана Ситько взыскано 167,4 миллиона рублей. Также в доход государства обращено арестованное на этапе предварительного следствия имущество.Важно отметить, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.