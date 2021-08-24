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В Ростовской области зарегистрировали вторую смерть от коронавируса среди детей

В Ростовской области зарегистрировали вторую смерть от коронавируса среди детей
В Ростовской области зарегистрировали вторую смерть несовершеннолетнего от коронавируса с начала пандемии. По данным на 26 августа, опасная инфекция забрала жизнь 17-летней девушки. Последний раз летальный исход среди маленьких пациентов ковидных госпиталей зафиксировали летом 2020 года. Тогда скончался 12-летний мальчик.

Число смертельных случаев на Дону все чаще включает в себя молодых людей. Помимо 17-летней девушки, умер 27-летний парень. Также за минувшие сутки не стало еще 13 женщин в возрасте от 43 до 85 лет и 10 мужчин от 42 до 73 лет. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 5 850 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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